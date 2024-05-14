Bahar dizisi Dora kimdir?
Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin sürpriz ismi Dora'yı canlandıran Yasemin Kay Allen'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Sevilen dizide rol alan oyuncunun hayatına dair ayrıntılar da araştırılıyor. Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen hayatı hakkında bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı...
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Bahar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in biyografisi araştırılıyor. Daha önce birçok projede yer alan isim, Bahar dizisinde Dora karakterine hayat veriyor. Peki, Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yasemin Kay Allen hayatı ve kariyeri...
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YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?
Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenlidir.
Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.
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DİZİ
2008 - Elif
2009-2011 - Kavak Yelleri
2011-2013 - Hayat Devam Ediyor
2013-2014 - Merhamet
2014 - Muhteşem Yüzyıl
2014-2015 - Şeref Meselesi
2016 - 46 Yok Olan
2019-2020 - Strike Back
2020 - İyi Günde Kötü Günde
2021 - Menajerimi Ara
2023 - Dokuz Oğuz
2024- Bahar
FİLMLER
2013 - Su ve Ateş
2016 - Dönerse Senindir
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