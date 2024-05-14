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        Haberler Magazin Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli? Yasemin Allen kimdir, hangi dizilerde oynadı?

        Bahar dizisi Dora kimdir?

        Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin sürpriz ismi Dora'yı canlandıran Yasemin Kay Allen'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Sevilen dizide rol alan oyuncunun hayatına dair ayrıntılar da araştırılıyor. Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen hayatı hakkında bilgileri haberimizde paylaştık. İşte "Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 23:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:14
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        • 1

          Bahar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in biyografisi araştırılıyor. Daha önce birçok projede yer alan isim, Bahar dizisinde Dora karakterine hayat veriyor. Peki, Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yasemin Kay Allen hayatı ve kariyeri...

        • 2

          YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

          Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenlidir.

          Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.

        • 3

          DİZİ

          2008 - Elif

          2009-2011 - Kavak Yelleri

          2011-2013 - Hayat Devam Ediyor

          2013-2014 - Merhamet

          2014 - Muhteşem Yüzyıl

          2014-2015 - Şeref Meselesi

          2016 - 46 Yok Olan

          2019-2020 - Strike Back

          2020 - İyi Günde Kötü Günde

          2021 - Menajerimi Ara

          2023 - Dokuz Oğuz

          2024- Bahar

          FİLMLER

          2013 - Su ve Ateş

          2016 - Dönerse Senindir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
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        Boğa
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        Başak
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