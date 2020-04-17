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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu