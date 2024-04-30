Bahar geldi karlar erimedi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nde bahar ayına rağmen karlar hala erimedi. Ekipler, üs bölgeleri yolunda 6 metreyi aşan kar kütlerini temizlemek için yoğun mesailerine devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Mergezer ve Varkevik üs bölgeleri yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.
6 METREYİ BULDU
Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleleri karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Tünelleri andıran yolları görenler, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.