Bahar geldi karlar erimedi

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Mergezer ve Varkevik üs bölgeleri yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.

Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleleri karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Tünelleri andıran yolları görenler, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.