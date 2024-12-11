'Bahar' duygusunu paylaştı

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam 28'inci bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, dizide Ebru Akel sürprizi yaşadı.

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Ebru Akel, MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'nda kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti. Akel; dizide, kendisini canlandırdı.

Ebru Akel, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın çekim sürecindeki deyimlerini paylaşarak SHOW TV'ye, MF Yapım'a, Murat Güloğlu ile birlikte sundukları, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programına, dizinin oyuncularına ve kamera arkasındaki ekibe teşekkür etti. REKLAM

Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor. Yine zirvede Haberi Görüntüle