BAHAR DİZİSİ EVREN KİMDİR?

Evren, genel cerrahi alanında uzmanlaşmış başarılı bir profesördür. Bahar ise karaciğerlerinde ki sorun nedeni ile büyük bir sağlık problemi yaşamaktadır. Bu problemin üstesinden gelecek olan Doktor Evren'in Bahar ile kesişen yolları ikisinin de hayatında yeni bir dönemin açılmasına neden olacaktır.