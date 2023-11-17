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Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti.

PARA AKLADIKLARI TESPİT EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti. Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti.

3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. REKLAM

"SADECE BİR KERE YEMEK YEDİK" Bahar Candan hakimlikteki ifadesinde, "Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiç bir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Alınan ifadelerin ardından kararını açıklayan Hakimlik, 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 3 şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR Kararın açıklanmasının ardından Nihal ve Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına 'Bir şeyler yapabilir misiniz?' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşları içerisinde defalarca 'Neden?, Neden?' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. REKLAM

"BİZ NE YAPACAĞIZ YA?" O sırada Bahar Candan'ın 'Biz ne yapacağız ya?' dediği duyuldu. Tutuklanan 3 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi.

ÜNLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN TUTUKLANDI Adliye çıkışında konuşan Bahar Candan, "Asıl suçlular dışarıda, benim hesabımda para yok, sırf ünlü olduğumuz için tutuklandık" dedi. Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı Haberi Görüntüle

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