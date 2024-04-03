Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bahar 8. bölüm izle! SHOW TV Bahar 8. son bölüm full HD tek parça izle

        Bahar 8. bölüm yayınlandı! Bahar 8. bölüm full izle

        Bahar 8. son bölüm 3 Nisan Salı akşamı ekranlara geldi. SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümünde; gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 8. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV ekranlarında her salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü yayınlandı. Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 8. son bölüm izle ekranı haberimizde...

        • 2

          BAHAR 8. SON BÖLÜM İZLE

          Bahar 8. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

          BAHAR DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Parla, Selim’in ona söylediklerine inanmasa da Rengin’le konuşmak ister, Rengin’in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla’ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur’la yüzleşmeye hazırlanır. Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla’yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren’in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Habertürk Anasayfa