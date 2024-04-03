Bahar 8. bölüm yayınlandı! Bahar 8. bölüm full izle
Bahar 8. son bölüm 3 Nisan Salı akşamı ekranlara geldi. SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümünde; gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 8. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...
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SHOW TV ekranlarında her salı akşamı 20.00'de seyirci ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü yayınlandı. Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 8. son bölüm izle ekranı haberimizde...
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BAHAR 8. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 8. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
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BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Parla, Selim’in ona söylediklerine inanmasa da Rengin’le konuşmak ister, Rengin’in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla’ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur’la yüzleşmeye hazırlanır. Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla’yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren’in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!
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