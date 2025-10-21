Habertürk
        Bahar 55.bölüm canlı izle: Show TV'de Bahar son bölüm tamamı full izle

        Bahar 55.bölüm canlı izle: Show TV'de Bahar son bölüm tamamı full izle

        Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar 55.bölüm izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya gelirken, bu çatışmanın yankıları herkesin hayatına dokunur. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Bahar 55. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle ekranı

        Giriş: 21.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:31
        • 1

          Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, 21 Ekim salı akşamı 55. bölümü ile ekrana geliyor. Bahar 55.bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Naz’ın ölümle burun buruna bir halde hastaneye getirilmesi, Bahar için yalnızca mesleki değil duygusal anlamda da dönüm noktası olur. Bu olay, onun Evren’e karşı uzun süredir bastırmaya çalıştığı duygularıyla yüzleşmesine neden olur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…

        • 2

          BAHAR 55.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya gelirken, bu çatışmanın yankıları herkesin hayatına dokunur.

          Bahar ise hem bir anne hem de bir hekim olarak en zorlu sınavlarından birini verir. Annelik duyguları ile vicdanı arasında sıkışan Bahar, Uras’ın art arda gelen hamleleri karşısında iyice köşeye sıkışır. Naz’ın ölümle burun buruna bir halde hastaneye getirilmesi, Bahar için yalnızca mesleki değil duygusal anlamda da dönüm noktası olur. Bu olay, onun Evren’e karşı uzun süredir bastırmaya çalıştığı duygularıyla yüzleşmesine neden olur. Öte yandan Çağla, Harun’un Maral’la ilgili kendisinden sakladığı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, Harun’un herkesin hayatını değiştirecek yeni bir sırrını öğrenir. Ancak bu sır, sadece Harun’un değil, tüm hastanenin kaderini değiştirecek olayların da fitilini ateşleyecektir. Ancak başta Seren olmak üzere hastanedeki herkesin kaderini değiştirecek olay kimsenin beklemediği biri, Nevra yüzünden yaşanır. Artık Peran Vakıf Hastanesi’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        • 3

          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 55. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 55. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          BAHAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

