Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar dün akşam 40. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar’ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır. Bahar’ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 40. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.