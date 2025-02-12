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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 34. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (11 Şubat 2025)

        Bahar 34. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 11 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir. Bahar 34. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 11 Şubat 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:17
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          Show TV’nin başarılı yapımlarından biri olan Bahar 34. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Timur’u kaybetme korkusu Rengin’i derinden sarsar ve Timur’un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 34. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN? 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir.

        • 3

          Öte yandan, Timur’u kaybetme korkusu Rengin’i derinden sarsar ve Timur’un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler.

        • 4

          Tüm bu çalkantıların ortasında hastanede gizemli bir cinayet vakası gündeme gelir.

        • 5

          Cinayetin baş şüphelisi olarak Timur’un halası Leyla Yavuzoğlu hastaneye getirilir.

        • 6

          Leyla’nın suçlamalar karşısındaki sessizliği işleri iyice çıkmaza sokarken, Timur ve Bahar onu kurtarmak için her şeyi göze almak zorunda kalır.

        • 7

          Ancak attıkları her adım, onları tahmin edemeyecekleri bir oyunun içine çeker.

        • 8

          BAHAR SON BÖLÜM İZLE

          11 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 34. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          BAHAR 34. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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