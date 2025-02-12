Show TV’nin başarılı yapımlarından biri olan Bahar 34. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Timur’u kaybetme korkusu Rengin’i derinden sarsar ve Timur’un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 34. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.