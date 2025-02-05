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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 33. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (4 Şubat 2025)

        Bahar 33. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 4 Şubat Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin son bölümünde Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. Bahar 33. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 4 Şubat 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:42
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 33. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir ve Bahar ile Timur’u karşı karşıya getirir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 33. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          BAHAR’IN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer.

        • 3

          Rengin’in öfkeyle attığı adım Timur’a ağır bir bedel ödetecektir.

        • 4

          Timur’un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer.

        • 5

          Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir.

        • 6

          Bahar ile Timur’u karşı karşıya getiren bu vakada hastalığın kaynağı ve yayılma nedeni belirsizliğini korurken, aniden kalbi duran bir kişi tüm hastaneyi şoke eder.

        • 7

          Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide Bahar nasıl bir adım atacaktır?

        • 8

          BAHAR SON BÖLÜM İZLE

          4 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 33. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          BAHAR 33. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
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