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        Haberler Bilgi Magazin Bahar 28.bölüm izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm tamamı full izle

        Bahar 28.bölüm izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm tamamı full izle

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar 28.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar'ı Evren'le vurmaya çalışıyor daha sonra Doruk'tan Evren'e test yapmasını istiyor. Bahar 28. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, full HD Bahar izle seçeneği

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:36
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          Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 28. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Bahar 28. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölüm kareleri ve özeti yayınlandı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle ekranı ve bölüm özeti

        • 2

          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 28. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 28. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          BAHAR SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAHAR 28.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

          Tanıtımda, Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar’ı Evren’le vurmaya çalışıyor daha sonra Doruk’tan Evren’e test yapmasını istiyor. Bahar, Evren’in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçisi olurken; Evren hastalığının bir tedavisi olmadığını öne sürüyor. Bahar’ın “Birlikte bunun üstesinden geliriz, bunu hallederiz” sözlerinden sonra, Evren’in hayatta bazı şeylerin üstesinden gelmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bittiğini söylemesi ise izleyiciler için şok etkisi yaratıyor. İlişkilerinin bu zorlu sınavdan geçip geçemeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

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