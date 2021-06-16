Bahadır Tatlıöz'ün acı günü

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Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz (44),baba acısıyla sarsıldı. Tatlıöz'ün babası Nail Tatlıöz, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Basın mensuplarının taziyelerini kabul eden ünlü şarkıcı, aile üyeleriyle birlikte babasının organlarını bağışlama kararı aldıklarını ifade etti.

Bahadır Tatlıöz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Babam yüksek tansiyona dayalı beyin kanaması geçirdi, çok anlık bir olaydı ve akabinde acile kaldırıldı. Doktorların ayrı, aile üyelerinin ayrı ve babamın kendi mücadelesi ayrı derken 10 gün süren çok ciddi bir savaştı bizler için. Verdiğimiz mücadeleler

neticesinde bu savaştan bizler mağlup ayrıldık. Bu savaşın sonunda bir amacımız olsun istedik. Babam da sağlığında bunun böyle olmasını istediğini sıklıkla dile getirirdi... Biz de istediğini yaptık... Babamızın bugün beyin ölümünün gerçekleştiği

bilgisini kesin olarak aldık. Babamın bu diyardan hayırlı ayrılmasını istedik ve ailecek organ bağışı kararı aldık. Babamın birilerini yaşatmak en büyük arzusuydu. Şimdi başka bir insan babam sayesinde belki hayat kazanacak ve babama yaşadığı sürece dua edecek. Organ bağışı çok önemli ve biz de sonuna kadar arkasında duruyoruz. Babam için tabii ki çok mücadele ettik ama sonunda kesin sonuçları alınca bu karara vardık. Babam başka bir bedende yaşasın istedik. Babamızı çok seviyoruz, hakkını helal etsin biz ona hakkımızı helal ettik. İyi ki vardı ve hep var olacak.