Dizinin senaristliğini yapan Bahadır Özdener, "Kaybımız çok büyük. Büyük bir ustayı kaybettik. Tarık abi geçtiğimiz yıl zor bir süreç geçirdi. Bu yazı da çok iyi geçirdi. Çekimlerden bir gün önce rahatsızlandı. Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu. Biz telefonla konuştuk, hiçbirimiz beklemiyorduk bu durumu. Hayat ve ölüm hepimiz için maalesef, acı günümüzdeyiz” şeklinde konuştu.