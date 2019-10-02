02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rol aldığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki rol arkadaşlarının yanı sıra, Demet Akbağ, Can Gürzap, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Oya Başar, Melek Baykal gibi oyuncu arkadaşları hastaneye akın etti.
Tarık Ünlüoğlu’nun doktoru, vefat sonrası kameraların karşısına geçip yaşanan süreci anlattı. Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Gökhan Demir, "Bir süredir ileri evrede Akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40’da kaybettik" açıklamasını yaptı.
Dizinin senaristliğini yapan Bahadır Özdener, "Kaybımız çok büyük. Büyük bir ustayı kaybettik. Tarık abi geçtiğimiz yıl zor bir süreç geçirdi. Bu yazı da çok iyi geçirdi. Çekimlerden bir gün önce rahatsızlandı. Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu. Biz telefonla konuştuk, hiçbirimiz beklemiyorduk bu durumu. Hayat ve ölüm hepimiz için maalesef, acı günümüzdeyiz” şeklinde konuştu.
Melek Baykal, "Biz Tarık’la birlikte büyüdük, ölüm ona hiç yakışmadı. Pazar günü beraberdik, espriler yaptı. Oturduk konuştuk espriler yaptı. Bir senedir mücadele ediyordu ama hayatına devam ediyordu" diye konuştu.
Arzum Onan
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