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        Haberler Bilgi Ekonomi Bahadır Kimya talep toplama tarihleri bitiyor! Bahadır Kimya hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı, BIST kodu

        Bahadır Kimya talep toplama süreci bitiyor! Bahadır Kimya hisse fiyatı ve lot dağıtımı

        BIST'te işlem görmeye hazırlanan Bahadır Kimya, 5 Ağustos'ta talep toplamaya başlamıştı. Bugün tamamlanacak süreç sonrasında 'BAHKM' olarak borsaya açılacak firma 16 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edilen fonun büyük bir kısmını ham madde tedariki için kullanacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:13
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        • 1

          Ağustos ayı halka arz takviminde yer alan Bahadır Kimya'nın talep toplama süresi bugün bitiyor. 'BAHKM' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 816 milyon TL olarak açıklandı. Talep toplama süreci bittikten sonra firmanın işlem görme tarihi de açıklanacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri...

        • 2

          BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 51 TL olarak belirlendi.

        • 3

          BAHADIR KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 5-6-7 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        • 4

          BAHADIR KİMYA HALKA ARZ OLASI LOT DAĞILIMI

          Toplamda 16 milyon lot dağıtacak firmanın olası lot dağılımı şöyle;

          - 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (408 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (306 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (255 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (204 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).

          - 3.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).

          - 3.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).

        • 5

          BAHADIR KİMYA HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 20-30 Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

          - Yüzde 60-70 Hammadde tedariki.

          - Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.

        • 6

          BAHADIR KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ayrıca firma katılım endeksine de uygun değil.

        • 7
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