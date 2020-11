İnsanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürmesi için vazgecilmez olan şeylerden bir tanesi de Bağışıklık Sistemini güçlü tutmaktır.

Dünya ve doğa anada bizi her zaman için sunduğu nimetler ile bu konuda desteklemektedir. Vücutlarımızı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasını sağlayacak tüm nimetler doğada mevcuttur demek doğru olacaktır. Doğa ana bonkörlüğünü her alanda gösterdiği gibi çeşit çeşit ağaçlar ile sunduğu meyveler ile göstermektedir. Hiç şüphesiz ki neredeyse her meyve, her sebze ve her bitki insan oğluna katkı sağlamaktadır. İşte biz şimdi bu meyvelerden hangileri özelliklede bağışıklık sistemimiz için bizlere katkı sağlamakta olduğuyla ilgi bilgi sunuyoruz.

İyi bir bağışıklıklık sistemi yediğimiz, içtiğimiz herşey ile yakın bir ilişki halindedir. Meyveler ile ilgili içinde bulunduğumuz mevsimlerde de kolaylıkla iyi üretilmiş olanlarını temin edebileceğimiz portakal, mandalina, greyfurd, limon tüketimini kesinlikle günlük hayatımınızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bunlar özellikle de C vitamini ihtiyacımızı büyük ölçüde karşılamaktadır. Eğer seviyor ve iyi üretilmiş olanını bulabiliyorsak bu temel meyvelerin yanına kivi ve nar gibi meyveleride eklemek doğru olacaktır. Bağışıklık sistemimizi yediğimiz mevyeler ve yiyecekler ile destekler dikkate etmemiz gereken noktalardan bir taneside doğru oranlarda vücudun ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır.

Bağışıklık sistemimiz güçlendirmek ve fiziksel sağlığımızı korumak isterken dikkat edmemiz gereken nokta sadece beslenmek değildir. Bunun yanı sıra fiziksel bedenimizde sağlığı korumunın temel taşlarından bir tanesi kesinlikle dinlenmekten geçmektedir. Yani günlük iyi bir gece uykusu her zaman için gereklidir. Gün içerisinde gün ışığından faydalanarak spor yapmak da bizlere katkı sağlayacaktır. Özelliklede Korona Virüs salgını ülkemizde her gecen gün artarken sizlere açık havada egzersiz yapmayı öneremem. Fakat Bir balkonunuz var ise orada egzersiz yapmak veya iyi havalandırılmış bir oda da basit egzersiz hareketleri ile en azından günlük yarım saatlik bir çalışma yapmak her zaman için sizin faydanıza olacaktır.