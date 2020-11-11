Bağışıklık sistemi güçlendirici vitaminler ve takviyeler nelerdir?

Hepimizin bildigi gibi bağışıklık sistemimizin görevi bizleri parazit, mantar, bakteri, virüs vb.. zararılara karşı korumaktır. Bu gibi durumlara karşı bir savunma hattı geliştirmektir. Her zaman için sağlıklı bir hayat sürmenin temeli bağışıklık sistemimiz güçlü olmasından geçer. Bağışıklık sistemimizin zayıflaması bizleri karşılacağımız virüs, bakteri, parazit, mantar gibi zararlılara karşı savunmasız bırakır.
İnsan vücudunun günlük belli vitamin ve minarallere ihtiyacı vardır. Bir çok vitamin ve minaral vücutta uzun süreli depalonabildiği gibi bazılarıda bu şekilde depolanmaz ve günlük düzenli olarak vücudumuza almamız gerekir. Bunların eksik alınması veya alınmaması bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep olur.
Özelliklede şehir hayatlarında iş hayatının da etkisiyle vücutlarımızın ihtiyacı olan vitaminleri besinlerden sağlamamız zorlaşır. Zaten şehirlerde temiz gıda teminide çok zordur. Bu duruma bir de son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisi her gün artan salgın (Covid19) süreci eklenmesi sağlıklı bir hayat için vücutlarımızın ihtiyacı olan vitaminleri takviye olarak alma ihtiyacı doğurmuştur. Şimdi bir de kış sürecine giriyor olmamızda bu ihtiyacı arttırmaktadır.
Küresel bir salgından geçtiğimiz bu günler birde kış sezonuyla birleşiyor artık vitamin desteklerini düzenli bir şekilde yaşamıza katmak bizlere konfor alanı sağlayacaktır. Tabiki de doktorlardan bilgi almak bu süreçte çok önemlidir. Fakat genede bilgi vermek gerekirse özellikle C vitamini, D vitamini ve Çinko içeren vitaminleri kullanmak bizlere katkı sağlayacaktır.
Bir çok markanın bir çok bağışıklık sistemine destek sağlayacak günlük kullanıma göre düzenlenmiş ürünleri vardır. Tabiki de önemli olan bu desteklerin içerikleridir. Tüm vitaminlerin içerikleri üzerlerinde yazmaktadır. Tabiki de var olan bir rahatsızlığınız veya düzenli kullandığınız başka ilaçlar var ise uzman doktorlar ile görüşerek seçilmesinde fayda vardır. Burada belirtilmesi gereken bir konduda vitamin ve takviyeler bağışıklık sistemini güçlendirir fakat Covit19 veya herhangi bir virüs için direk koruma sağlamaz. Bağışıkılık sistemlerimiz güçlü olduğu zaman sadece vücudumuz daha güçlü bir şekilde hastalıklara karşı mücadele eder.
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