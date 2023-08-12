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        Haberler Gündem İstanbul Bağdat Caddesi'nde drifte 20 bin 342 liralık ceza

        Bağdat Caddesi'nde drifte 20 bin 342 liralık ceza

        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde drift atarak ilerleyen sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay el konuldu. O anlar kamerayla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:33
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        Kadıköy'de drift atarak trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kimliği tespit edilen sürücüye 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 06.00 sıralarında trafikte drift atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, drift atan kişinin 34 DNA 833 plakalı otomobilin sürücüsü Utkuhan B. olduğunu tespit etti.

        Ekipler tarafından yakalanan Utkuhan B.'ye 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' maddesinden 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Utkuhan B.'nin sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. 34 DNA 833 plakalı araç trafikten menedildi.

        Utkuhan B. isimli sürücü 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Bostancı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        #Bağdat Caddesi
        #Kadıköy
        #drift
        #son dakika
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