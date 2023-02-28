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Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı kadın öldü

İstanbul Bağcılar'da, TEM Otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 28.02.2023 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı kadın öldü
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı kadın öldü
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DHA

Bağcılar'da TEM Otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla M.'ye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Süheyla M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla M'ye çarptı.

Çarpma sonucu Süheyla M. (47) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Süheyla M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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