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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da su kuyusunda çürümüş cansız beden bulundu

        Bağcılar'da su kuyusunda çürümüş cansız beden bulundu

        İstanbul Bağcılar'da bulunan boş arsada, kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Çürüdüğü tespit edilen cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 05:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 05:50
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        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
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        Bağcılar'da boş arsada bulunan su kuyusunda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay, uzun süredir boş araziden gelen kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin, kokunun geldiği yerdeki kuyuyu kontrol etmeleri üzerine ortaya çıktı.

        MAHALLEYİ SARAN KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

        DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında meydana geldi. Günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti. Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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