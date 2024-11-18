Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul Bağcılar'da kaldırımda yürüyen 2 kişi, otomobilden düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
İlçenin Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobildeki kişilerce kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı.
Bu kişilerin yaralandığı olay dolayısıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.