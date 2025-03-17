Bağcılar'da motosikletli silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta bir iş yerinin önünde oturan 2 kişiye, motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

AA'nın haberine göre; saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Seydaş Ş. (22) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Aziz Can S'nin (22) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.