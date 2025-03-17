Bağcılar'da motosikletli silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinin önünde, motosikletli şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta bir iş yerinin önünde oturan 2 kişiye, motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
AA'nın haberine göre; saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Seydaş Ş. (22) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Aziz Can S'nin (22) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.