Bagaj kapağında tehlikeli yolculuk

REKLAM advertisement1

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, hareket halindeki bir aracın bagaj kapağında yolculuk yaptı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi'nde kaydedildi.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken yan yola giren otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.