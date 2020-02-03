Robbie, Kate Middleton (38) ve Prens William’ın (37) da katıldığı törende, sahnede Megxit göndermesi yaptı.



Robbie, Pitt adına yaptığı konuşmada, “Bu ödülü Harry olarak adlandıracağını söylüyor, çünkü ödülü ABD’ye götüreceği için çok heyecanlı. Bunlar onun sözleri, benim değil” ifadesini kullandı.