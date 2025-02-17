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        Haberler Dünyadan BAFTA Ödülleri kırmızı halısının en şık ünlüleri - magazin haberleri

        BAFTA Ödülleri kırmızı halısının en şık ünlüleri

        İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Londra'da düzenlenen törende ödüller kadar ünlülerin şıklıkları da konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:40
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          İngiliz sinemasının Oscar'ı olarak bilinen BAFTA Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

          Bu yıl 78'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, David Tennant’ın sunumuyla gerçekleşti. Londra’daki Southbank Centre’ın Royal Festival Hall'da düzenlenen törende 'Conclave', En İyi Film ödülünü kazandı.

          En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde 'Anora' filminden Mikey Madison, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody ödüle lâyık görüldü.

          Gecede ödüller kadar, törene katılan ünlü yıldızların kırmızı halı şıklıkları da konuşuldu.

          İşte 2025 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısından öne çıkanlar...

        • 2

          Demi Moore

        • 3

          Ariana Grande

        • 4

          Timothée Chalamet

        • 5

          Mikey Madison

        • 6

          Selena Gomez

        • 7

          Anna Kendrick

        • 8

          Cynthia Erivo

        • 9

          Zoe Saldana

        • 10

          James McAvoy

        • 11

          Vanessa Williams

        • 12

          Vanessa Kirby

        • 13

          Saoirse Ronan

        • 14

          Coleman Domingo

        • 15

          Camila Cabello

        • 16

          Pamela Anderson

        • 17

          David Tennant

        • 18

          Gwendoline Christie

        • 19

          Adrien Brody - Georgina Chapman

        • 20

          Tatiana Korsakova

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