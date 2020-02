Sam Mendes'in yönetmenliğini yaptığı '1917' BAFTA'da 'En İyi Film' dahil 7 dalda ödül kazanarak geceye damga vurdu.

Oscar Ödülleri'ne bir hafta kala dün akşam sinema dünyasının kalbi Londra'da attı. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Royal Albert Hall'da düzenlenen törene birçok ünlü yıldızın yanı sıra Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı.

Geceye 'En İyi Film' dahil 7 dalda ödül kazanan yönetmen Sam Mendes'in '1917' adlı filmi damga vurdu.



İŞTE KAZANANLAR:

EN İYİ FİLM

1917



EN İYİ BRİTANYA FİLMİ

EN İYİ KADIN OYUNCU

Renée Zellweger (Judy)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Joaquin Phoenix (Joker)



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern (Marriage Story)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt ( Once Upon a Time In Hollywood)



EN İYİ YÖNETMEN

Sam Mendes (1917)



EN İYİ YABANCI FİLM

Parasite





EN İYİ ANİMASYON

Klaus



EN İYİ ORJİNAL SENARYO

Parasite (Han Jin Won-Bong Joon-ho)



EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Jojo Rabbit (Taika Waititi)





EN İYİ MÜZİK





Hildur Gudnadottir (Joker)







EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ



Roger Deakins (1917)





EN İYİ KURGU





Le Mans '66 (Andrew Buckland-Michael McCusker)



EN İYİ YAPIM TASARIMI

1917





EN İYİ KÖSTÜM

Little Women





EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ





Bombshell





EN İYİ SES VE EN İYİ GÖRSEL EFEKT

1917