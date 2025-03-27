Bafra Ovası'nda yazlık ürün ekimi için çalışmalar başladı
Türkiye'nin en verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda, yazlık sebze, hububat ve çeltik ekimi için hazırlıklar başladı
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Türkiye'nin en verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda ekimi için hazırlıklar başladı.
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Kızılırmak Nehri'nin beslediği, mineral zengini topraklara sahip ovada, yaz sezonunda 750 bin dekar alanda ekim yapılması planlanıyor.
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Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra'nın "ikinci Çukurova" olarak anıldığını ve ekilen toprakların 350 bin dekarının ovada, 400 bin dekarının ise ikinci kuşak olan kırsalda yer aldığını belirtti.
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Geçen yıl kışlık sebze ekilen arazilerinin temizleme çalışmalarına başlandığını söyleyen Tosuner, 2025 yılı ekim hazırlıklarının ise Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlanacağına işaret etti.
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Kırsal bölgelerde tütün ekiminin yanı sıra mısır ekimine de başlanacağını aktaran Tosuner, geçen yıl 150 bin dekar alana ekilen çeltik üretiminin bu yıl 160 bin dekara çıkmasının beklendiğini vurguladı.
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Tosuner, karpuz, kavun ile salçalık kapya biberin önemli kısmının ovada üretileceğini dile getirdi.
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Arazilerin sürülmeye başlandığını ifade eden Tosuner, 2024 yılı hububat desteklerinin kalan yüzde 50'sinin ve ödenmeyen mazot ve gübre desteklerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesini talep etti.
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Tosuner, "Hububattan kalan destekler verilirse, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilir. Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarında sıkıntı var. Destekler verilirse çiftçilerimize katkı olacağına inanıyorum" dedi.