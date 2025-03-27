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        Haberler Gündem Çevre Bafra Ovası'nda ekim çalışmaları başladı | Son dakika haberleri

        Bafra Ovası'nda yazlık ürün ekimi için çalışmalar başladı

        Türkiye'nin en verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda, yazlık sebze, hububat ve çeltik ekimi için hazırlıklar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:42
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          Türkiye'nin en verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda ekimi için hazırlıklar başladı.

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          Kızılırmak Nehri'nin beslediği, mineral zengini topraklara sahip ovada, yaz sezonunda 750 bin dekar alanda ekim yapılması planlanıyor.

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          Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra'nın "ikinci Çukurova" olarak anıldığını ve ekilen toprakların 350 bin dekarının ovada, 400 bin dekarının ise ikinci kuşak olan kırsalda yer aldığını belirtti.

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          Geçen yıl kışlık sebze ekilen arazilerinin temizleme çalışmalarına başlandığını söyleyen Tosuner, 2025 yılı ekim hazırlıklarının ise Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlanacağına işaret etti.

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          Kırsal bölgelerde tütün ekiminin yanı sıra mısır ekimine de başlanacağını aktaran Tosuner, geçen yıl 150 bin dekar alana ekilen çeltik üretiminin bu yıl 160 bin dekara çıkmasının beklendiğini vurguladı.

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          Tosuner, karpuz, kavun ile salçalık kapya biberin önemli kısmının ovada üretileceğini dile getirdi.

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          Arazilerin sürülmeye başlandığını ifade eden Tosuner, 2024 yılı hububat desteklerinin kalan yüzde 50'sinin ve ödenmeyen mazot ve gübre desteklerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesini talep etti.

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          Tosuner, "Hububattan kalan destekler verilirse, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilir. Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarında sıkıntı var. Destekler verilirse çiftçilerimize katkı olacağına inanıyorum" dedi.

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