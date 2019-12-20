Galatasaray'da 2017-18 sezonunda top koşturan ve sezonu gol rekoru kırarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, ülkesinde yayın yapan France Football'a açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki santrfor, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Flamengo'ya 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Kariyerini Al Hilal'de sürdüren Gomis, Asya Şampiyonlar Ligi finalinden kalma bir sakatlığı olduğunu, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na da antrenman kaçırarak geldiğini belirtti. Elindeki sakatlık nedeniyle iki üç hafta içinde tedavi olacağını kaydeden Gomis, Al Hilal taraftarının kendisine büyük destek verdiğini, bunun da performansını yukarıya çektiğini hatırlattı.

"İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM"

Al Hilal günleriyle ilgili konuşan Fransız yıldız, "Burada harika hissediyorum. Gelmeden önce Al Hilal'in iyi bir kulüp olduğunu duymuştum. Organizasyon açısından gayet iyi durumda ancak son sezon biraz zorlu geçti. Çünkü birçok değişiklik yaşandı. İnsanlar, Suudi Arabistan ya da Asya'ya gidenleri emekliliğe gitmiş gibi görüyor ancak ben tersini düşünüyorum. Birçok taraftar ve bunun getirdiği baskı var. Bugün ne kadar sıkı çalıştığımı herkes görüyor. Burada fizyoterapist ve aşçıdan oluşan ufak bir ekibim de var. İkinci baharımı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla ilgili açıklamalar yapan Gomis, esprili bir şekilde "Evet artık bir Şampiyonlar Ligi şampiyonuyum diyebilirim" derken şöyle devam etti:

"Asya Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi de üst düzey ama dürüst olmak gerekirse Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'yle kıyaslanamaz. Yine de burada Hulk, Oscar, Paulinho gibi üst düzey oyuncuların bulunduğu birçok iyi takım var. Herkesi geçip kupayı kaldırdığım için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce kendime koyduğum hedeflerden biri buydu. Bunu da başardım. Al Hilal'in kaybettikleri iki sezondan sonra beni getirme nedenlerinden biri de buydu"

Kariyerinin bundan sonraki süreciyle ilgili de konuşan Gomis, "Riyad'da dolaşmam biraz zor oluyor çünkü yüzlerce kişi fotoğraf, video çekmek istiyor. Ülkenin en çok taraftarı olan kulübün santrforuyum. Dışarıdaki algının aksine Suudi Arabistan'da yaşamak güzel. Ailem ve ben burada birçok güzel tecrübe yaşadık ancak futbolda sonu düşünmek gereksiz. Neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Sonuçta sürekli kendine macera ve hedefler arayan bir karakterim. Evet 34 yaşındayım ancak sahada kükremeye devam ediyorum!"