20 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'da 2017-18 sezonunda top koşturan ve sezonu gol rekoru kırarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, ülkesinde yayın yapan France Football'a açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki santrfor, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Flamengo'ya 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Kariyerini Al Hilal'de sürdüren Gomis, Asya Şampiyonlar Ligi finalinden kalma bir sakatlığı olduğunu, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na da antrenman kaçırarak geldiğini belirtti. Elindeki sakatlık nedeniyle iki üç hafta içinde tedavi olacağını kaydeden Gomis, Al Hilal taraftarının kendisine büyük destek verdiğini, bunun da performansını yukarıya çektiğini hatırlattı.
"İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM"
Al Hilal günleriyle ilgili konuşan Fransız yıldız, "Burada harika hissediyorum. Gelmeden önce Al Hilal'in iyi bir kulüp olduğunu duymuştum. Organizasyon açısından gayet iyi durumda ancak son sezon biraz zorlu geçti. Çünkü birçok değişiklik yaşandı. İnsanlar, Suudi Arabistan ya da Asya'ya gidenleri emekliliğe gitmiş gibi görüyor ancak ben tersini düşünüyorum. Birçok taraftar ve bunun getirdiği baskı var. Bugün ne kadar sıkı çalıştığımı herkes görüyor. Burada fizyoterapist ve aşçıdan oluşan ufak bir ekibim de var. İkinci baharımı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla ilgili açıklamalar yapan Gomis, esprili bir şekilde "Evet artık bir Şampiyonlar Ligi şampiyonuyum diyebilirim" derken şöyle devam etti:
"Asya Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi de üst düzey ama dürüst olmak gerekirse Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'yle kıyaslanamaz. Yine de burada Hulk, Oscar, Paulinho gibi üst düzey oyuncuların bulunduğu birçok iyi takım var. Herkesi geçip kupayı kaldırdığım için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce kendime koyduğum hedeflerden biri buydu. Bunu da başardım. Al Hilal'in kaybettikleri iki sezondan sonra beni getirme nedenlerinden biri de buydu"
Kariyerinin bundan sonraki süreciyle ilgili de konuşan Gomis, "Riyad'da dolaşmam biraz zor oluyor çünkü yüzlerce kişi fotoğraf, video çekmek istiyor. Ülkenin en çok taraftarı olan kulübün santrforuyum. Dışarıdaki algının aksine Suudi Arabistan'da yaşamak güzel. Ailem ve ben burada birçok güzel tecrübe yaşadık ancak futbolda sonu düşünmek gereksiz. Neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Sonuçta sürekli kendine macera ve hedefler arayan bir karakterim. Evet 34 yaşındayım ancak sahada kükremeye devam ediyorum!"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!