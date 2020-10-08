Bademle pirincin mükemmel uyumuyla ortaya çıkan, yapılışı gayetle pratik ve lezzetli bademli pilav yapmaya hazır mısınız? Gelin hep beraber mutfağa gidip malzemelerimizi hazırlayarak, akşam yemeği için güzel bir bademli pilav pişirelim.

Bademli İç Pilav Malzemeler:

Yarım kase badem

Yarım kase kuş üzümü

2 su bardağı pirinç

Tereyağı veya margarin

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı yenibahar

Tuz

Kemik suyu veya et bulyon

Bademli İç Pilav Yapılışı:

Ön hazırlık olarak ayrı kaselere koyduğumuz bademlerin ve kuş üzümünün üzerine sıcak su koyalım.

Daha sonra bademlerin kabuklarını soyalım.

Yağımızı eritip, soyduğumuz bademleri pembeleşene kadar kavuralım.

Pirincimizi ilave edelim.

Pirinç kavrulurken baharatlarımızı ve tuzumuzu atalım.

En son suyunu süzdüğümüz kuş üzümünü ekleyelim.

Yeterli miktarda sıcak kemik suyu (veya bulyon) koyup, pişirelim

Demlendikten sonra servise hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Badem yerine dolmalık fıstık veya antep fıstığı da konulabilir.