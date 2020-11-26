Muhallebi çocukluğumuzdan annelerimin yaptığı yemelere doyamadığımız ilk tatlımız. Onu biraz daha zenginleştirerek, badem ve karamelin doyumsuz lezzetini muhallebi ile birleştirip, görsel şölen sunmaya hazırlanalım. Bademli muhallebi kuplarınızı çok sevecekler.
Kaç Kişilik: 4
Hazırlama Süresi: 25 dakika
Pişirme Süresi: 15 dakika
Bademli Muhallebi Kup İçin Gereken Malzemeler:
Karamel Sos;
200 gram toz şeker
25 gram su
120 ml krema
75 gram tereyağı
Muhallebi İçin;
500 gram süt
1,5 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı nişasta
150 gram şeker
4 adet hindistan cevizi kaplı çikolata topları(süslemek için)
100 gram kavrulmuş badem(süslemek için)
Bademli Muhallebi Kup Yapılışı:
Muhallebi için süt ve şekeri, ocağa alın.
Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin.
Nişastayı karışıma eklemeden önce minik bir bardağın içerisinde soğuk suyla karıştırın.
Sütün ve şekerin içerisine kaynamaya başlayınca, pirinç ununu ekleyin.
Hızlıca karıştırın.
En son nişastayı devamlı karıştırarak ekleyin.
Homojen olana kadar karıştırmaya devam edin.
Kaynamaya başlayınca 2 dakika daha kısık ateşte karıştırmaya devam edin.
Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Karamel hazırlanışına gelince; Şekeri geniş bir tavaya alın.
Suyu, her yerini ıslatacak şekilde dökün.
Tavayı çevirerek suyun her yere eşit dağılmasını sağlayın.
Kenarlarında karamel rengi gördüğünüzde, tavayı çevirerek, karamelize kısmı yayın.
Karamelize kısım tamamen yayıldığında, ocaktan alın.
Hızlıca krema ve tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Krema ve tereyağı tamamen eriyene kadar çırpma teli yardımı ile karıştırın.
Soğuyan muhallebiyi, çırpma teli ile çırparak kıvamını pürüzsüzleştirin.
Kupların dibine yaptığınız karamel sosu dökün.
Çırptığınız muhallebiyi karamelin üzerine ekleyin.
Muhallebinin üzerine ise bademleri ve hindistan cevizi kaplı çikolata toplarını ilave edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Karamel sos yaparken, kaşık kesinlikle kaşık kullanmayınız.
Muhallebi yaparken, çırpma teli kullanırsanız topaklanma riskini azaltırsınız.
Dilerseniz bir top dondurma ile lezzeti arttırabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!