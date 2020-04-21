Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet. Tatlı olarak Osmanlı döneminde fakirlere dağıtılırmış. Sütlü bir tatlı olan Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara), doyurucu ve uzun süre tok tutarmış. Keşkül de bu tatlının konup dağıtıldığı kâsenin adıymış. Bundan dolayı Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara) bu adı almıştır.

Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara) Malzemeler;

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

3 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

3 yemek kaşığı toz badem

1 paket vanilya

Üzerini süslemek için badem

Bademli Keşkül (Keşkül-Ü Fukara) Nasıl Yapılır?

Tencereye nişasta, şeker, badem tozu, süt, yumurta sarısı konulup güzelce karıştırılır.

Tencereyi ocağa alıp koyulaşana kadar pişirilir.

Kaynayıp göz göz olunca 1 paket vanilyayı karıştırıp ocaktan alalım.

Kaselere koyup oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına koyalım.

2-3 saat bekledikten sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Ortalama bu malzemelerle 7 kâse elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun.