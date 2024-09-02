Vücudunuzun savunma sisteminin çok önemli parçalarıdır, ancak onlar olmadan da sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Bademcikleriniz olmadan, vücudunuzun diğer bağışıklık savunmaları enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olmak için harekete geçer. Bademcik ameliyatından sonra solunum yolu enfeksiyonları, kulak iltihabı veya sinüzit riski daha yüksek olabilir. Ancak bademciklerinizi aldırmış olmanız, savunmasız olduğunuz anlamına gelmez.