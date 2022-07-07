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Bade İşçil sezonu Bodrum'da açtı - Magazin haberleri

Bade İşçil sezonu Bodrum'da açtı

Bade İşçil, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı

07.07.2022 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil (38), her yaz müdavimi olduğu Bodrum'da tatil sezonunu açtı.

  • Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen 'Azur' adında bir oğlu olan oyuncu, önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

  • Bir süre şezlongda güneşlenen Bade İşçil, sıcak havaya daha fazla dayanamayıp, kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

  • Bol bol yüzüp, denizin tadını çıkaran İşçil, muhabirleri fark edince el sallayarak selam vermeyi ihmal etmedi.

  • "AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"

    Öte yandan oyuncu, daha önce muhabirlerin, "Fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna yanıt vermişti.

    İşçil, "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz. Kadın zengin, baştan yaratıyor. Fakir de, zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım." demişti.

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