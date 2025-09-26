Habertürk
        Bade İşçil: Hayatıma birini almayı düşünmüyorum

        Bade İşçil: Hayatıma birini almayı düşünmüyorum

        Emirgan'da görüntülenen Bade İşçil, özel hayatıyla ilgili sorulara; "Yalnızlığı seviyorum, kendimi seviyorum. Hayatımda kimse yok, düşünmüyorum" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 08:43 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:43
        "Sevgili istemiyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bade İşçil, Emirgan Sahili'nde köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. İşçil, gazetecilerin tatil yapıp yapmadığını sorması üzerine; "Tatil yaptım ama İstanbul'da yaptım, şehir dışına çıkmadım. İstanbul'u çok seviyorum, burayı bırakamıyorum" yanıtını verdi.

        Bade İşçil, "Oyunculuğu bıraktınız mı?" sorusunu ise "Hayır, neden bırakayım? Henüz içime sinen bir iş olmadı. Eğer olursa değerlendiririm tabii ki ama öyle bir iş çıkmadı karşıma" sözleriyle cevapladı.

        Bade İşçil, özel hayatıyla ilgili sorulara ise şu sözlerle yanıt verdi; "Yalnızlığı seviyorum, kendimi seviyorum. Hayatımda kimse yok, düşünmüyorum da. Kendimle mutluyum, insanın kendisiyle mutlu olması önemli."

        #Bade İşçil

