Bade İşçil: Bir süre daha çalışmayacağım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bade İşçil, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Uzun süre denize bakan oyuncu, daha sonra muhabirlere; "Böyle denize bakarak, Kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok" dedi.