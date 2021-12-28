Bad Bunny konserinden sonra 2 bini aşkın yeni vaka!

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin konserinden sonra 2 bini aşkın kişi koronavirüse yakalandı.

Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki Hiram Bithorn sahnesinde 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Bad Bunny konserlerinden sonra koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, konserlerden 2 hafta sonra en az 2 bin 500 yeni vaka tespit edildi.

New York Times'ın aktardığına göre, San Juan'da günlük vaka sayısı 100 bandındayken konserlerin ardından bu sayı 5 binin üzerine çıktı.

Laboratuvarlardan gelen ilk sonuçlara göre, yeni vakaların yüzde 92'si konserlerle bağlantılı kişilerde tespit edildi.

Vakaların Omicron varyantının özelliklerini taşıdığı belirtildi.