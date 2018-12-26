Saldırının ardından kaçtı

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi Mahmutbey Mahallesinde yaşayan Nuri Becit isimli şahıs, sokak ortasında tartıştığı ve bacanağı olduğu öğrenilen A.B. isimli şahıs tarafından silahla vuruldu.

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, vücuduna 4 kurşun isabet eden Nuri Becit, olay yerine gelen 112 ekibiyle Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken saldırgan A.B. ise kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu ağır olan Nuri Becit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken polis ekipleri kayıplara karışan A.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA ÇIKMIŞTI



Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nuri Becit’in 2017 yılında işlettiği düğün salonunda çıkan bir kavga sebebiyle bacanağı A.B. ile aralarında husumet bulunduğu ve bu sebepten silahlı saldırıya uğradığı öğrenilirken 16 Eylül 2017 yılında yaşanan olayda düğün salonunda taraflar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralanmıştı.