'Baby Reindeer' dizisinin kahramanı ve başrol oyuncusu: Cinsel saldırı sahnelerini çekerken ağladık

Richard Gadd ayrıca; “Dizi öyle bir travmaya dayanıyordu ki, setteki herkes zaman zaman bunun çok büyük, ağır bir şey olduğunu hissetti. İşte bu yüzden herkesin her şeye bu kadar saygı duyduğunu düşünüyorum. Bunu birçok yönden benimle hisseden bu harika ekip beni el üstünde tuttu" diye konuştu.