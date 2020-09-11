Babil son bölümü izlendi. Star TV ekranlarına yeni sezon bölümleriyle dönen Babil 11. bölümünde İrfan oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Peki, Babil 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlamadı.

BABİL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İrfan her şeyi hesaplayabilir. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için