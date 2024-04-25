Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasıyla tartıştı, benzinle evi yaktı! - Güncel haberler

        Babasıyla tartıştı, benzinle evi yaktı!

        Niğde'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzinle evlerini yaktı. Olayda evi ateşe veren S.E. yaralanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasıyla tartıştı, benzinle evi yaktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.

        AA'da yer alan habere göre S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.

        YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan S.E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Niğde
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Habertürk Anasayfa