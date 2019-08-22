22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i elektrikli bisiklet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürdü. Elektrikli bisiklet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hayati Özkaya, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak elektrikli bisikletle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi.
Sokakta yaşanan dehşet anlarından kısa bir süre sonra yaklaşık 500 metre ilerdeki kahvehaneden de tabanca sesleri geldi. Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Develi ve Şahinoğlu'nun yakınları kahvehanede feryat etti.
CİNNET GETİREN ASTSUBAY İDDİASI
Bu arada elektrikli mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya'da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi. Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren bir astsubay olduğu öne sürüldü.
AA'nın haberine göre, olayın ardından soruşturma başlatan emniyet güçleri, kimliğini belirlediği G.D.T.'yi otomobille kaçmak isterken yakaladı. Polis, her iki saldırının da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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