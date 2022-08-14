Babasının attığı çekyat Rana'nın ölümüne yol açtı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Gürsel Beceren (39) terastaki eski bir çekyatı evden çıkarmak için aşağıya attı. Çekyat alt katta balkondan başını uzatan kızı Rana'ya (4) çarptı. Annesi ve babası tarafından hastaneye götürülen Rana, hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, Bayramiç ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı.
Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.
"KİRACIDAN KALAN EŞYALARI TAŞIYORDU"
Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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