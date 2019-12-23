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Yılbaşı hediyeleri kimi zaman heyecanlandırır, kimi zaman da hayal kırıklığına uğratır. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, 'Hediyenin iyisi kötüsü olmaz' sözünü doğruluyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan bir baba, minik kızına şaka yapmak için kolları sıvadı. Sosyal medyada 'iamlgndfrvr' olarak tanınan baba, tek bir muzu özenle paketleyip yılbaşı hediyesi olarak kızına verdi.

Hediyeyi heyecanla açan 3 yaşındaki Aria beklenmedik bir tepki verdi.

Paylaşılan görüntülerdeki ufaklık, hediye paketinden çıkan muza sevinç çığlıkları attı. Ardından iştahla muzu yedi.

Baba, "Kızıma şimdiye kadarki en kötü yılbaşı hediyesini verdim ancak bu tepkiyi beklemiyordum" dedi.

Aria'nın sevimli görüntüleri Twitter'da 20 milyondan fazla izlenme ve 1.4 milyon beğeni aldı.