25 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erkeklerde doğum izni veya babalık izni olarak bilinen süreç, bebek bekleyen aileler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Babalık izni, 4A'lı çalışanlarda, memurlarda ve 4C'li çalışanlarda farklılık gösteriyor.
Memurların babalık izinleri 657 sayılı devlet memurları kanunda mazeret izni başlıklı maddede belirtilmiş ve kaç gün olacağı bildirilmiştir. Özel sektör çalışanının babalık izninin kaç gün olduğu 4857 sayılı iş kanunda belirtilmiştir. Peki, babalık izni ne zaman başlar? Erkeklerde doğum izni kaç gündür? İşte detaylar...
ERKEKLERDE DOĞUM İZNİ SÜRESİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; … verilir.” hükmü yer almaktadır. İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere memurun babalık iznini kullanabilmesi eşinin doğum yapmış olması gereklidir. Babalık izninin doğum öncesi kullanılması mümkün değildir.
4857 Sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişik ile yeni baba olan özel sektör çalışanına 5 gün ücretli izin hakkı verilmiştir. İlgili kanun maddesinde babalık izni şu şekilde belirtilmiştir;
“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…”
Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir.
BABALIK İZNİ BAŞLAMA TARİHİ
İster kamu ister özel sektörde olsun çalışan erkekler, hanımlarının doğum yapmasıyla birlikte babalık iznine hemen ayrılabilir ve tabi oldukları kanununun izin süresine göre izin haklarını kullanabilirler.
Doğumun dini bayramlara, resmi tatil günlerine ve özel tatil günlerine, denk gelmesi durumunda; 4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İŞ GÜNÜ” ibaresi yer almamaktadır. Yani doğumun bu tatil günlerinden birine denk gelmesi halinde yine de izin günü olarak sayılmaktadır.
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