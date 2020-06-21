Üç Adam ve Bir Beşik (1985)

(Trois hommes et un couffin)



Türkiye dahil birçok ülkede, ABD yapımı ‘Üç Adam ve Bir Bebek’ (Three Men and a Baby) adlı yeniden çevrim daha çok bilinir. Birçok internet sitesinde de Amerikan versiyonu daha yüksek puanlara sahiptir. Ama hikâyenin asıl sahibinin Fransız sinemacı Colin Serreau olduğunu unutmamaktan yanayım. Kaldı ki, Serreau gerek yazar gerek yönetmen olarak Amerikalılardan daha kötü bir iş çıkarmıyor. Aynı daireyi paylaşan ve hayatın keyfini çıkarmak için ellerinden geleni yapan üç erkek, günün birinde eve bırakılmış bir bebek bulurlar. Önceleri çok zorlansalar da bebeğe giderek alışır ve ona bağlanırlar. Yönetmen Serrau’nun en büyük başarısı erkeklerin babalık deneyimleri hakkında güzel gözlemler yapması… Üçü de anneliğin, çocuk bakımının nasıl bir şey olduğunu görmekle kalmıyor, erkeklerin de çocuk bakabileceğini kanıtlıyorlar. Bu arada, biz de bir bebeğin erkekleri nasıl değiştirebildiğini bir kez daha görüyoruz… Hollywood versiyonunun yanı sıra Hindistan’da da birkaç kez uyarlandığını belirtelim.