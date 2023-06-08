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Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında? 2023 Babalar Günü tarihi ne ve kaç gün kaldı?

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2023 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü sonrasında gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Bu özel ve anlamlı günde babalarına sürpriz yapıp sevindirmek isteyen kişiler "Babalar Günü ne zaman, Haziran'ın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü ilgili detayları haberimizde paylaştık. İşte, merak edilenler...

Giriş: 08.06.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Haziran ayına girilmesiyle birlikte Babalar Günü tarihi araştırmaları yoğunlaştı. İlk kez 1910 yılında kutlanan babalara olan sevginin özellikle gösterildiği bu anlamlı gün için hediye tavsiyelerini bu günün nasıl çıktığını ve 2023 Babalar Günü tarihini sizler için derledik. İşte, Babalar Günü hakkında merak edilen soruların yanıtları...

  • BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BU PAZAR MI?

    Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak.

  • BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

  • BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

    Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

    Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

  • Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

    Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

    Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

  • Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

    Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

    Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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