Babalar Günü, babaları anmak ve onurlandırmak amacıyla pek çok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Babalar Gününe az bir süre kala, Babalar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar "Babalar Günü hangi güne denk geliyor?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

“Hayatımın her anında emeği olan, benim mutluluğum için her fedakârlığı göze alan canım babam… Babalar günün kutlu olsun.”

“Nereye gidersem gideyim senin kollarından daha güvenli, daha huzurlu; yüreğinden daha güzel, daha sıcak bir yer yok babacığım. İyi ki varsın.”

“Beni her halimle seven canım babam, sana sevgimi anlatmaya sözcükler yetmez. Her zaman bana canım kadar yakında, her zaman kalbimde her zaman aklımdasın. Babalar günün kutlu olsun.”

“Evimizin güneşi, tüm karanlıkların ışığı bir tanecik babama kucak dolusu sevgilerle… Babalar günün kutlu olsun.”

“Varlığıyla karanlığıma ışık, hüznüme sevinç, derdime derman olan adam. Desteğini, elini hep sırtımda hissettiğim, bana güveniyle güç veren canım babam. Bir gülüşünle beni mutlu edebiliyor, şefkatinle beni hep doğruya yönlendiriyorsun. Bil ki her başarımda senin büyük bir payın var. Babalar günün kutlu olsun.”

“Hayata gözlerimi açtığım anda, ilk adımımı attığım anda hep ellerimden tutuyordun. Biliyorum ki ellerimi hiç bırakmadın, seni çok seviyorum baba.”

“Hayat bizi nereye sürüklerse sürüklesin, önümüze ne zorluklar çıkarırsa çıkarsın biliyorum ki sen yanımda olduğun sürece hepsi hallolacak. Senin evladın olduğum için çok şanslıyım baba, iyi ki varsın.”

“Bugün kazandığım, başardığım, elde ettiğim ve gururlandığım ne varsa her şeyde senin büyük bir payın var. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım, babalar günün kutlu olsun.”

“Dert ortağım, dostum, arkadaşım, sırdaşım, canım babam. Evimizin yıkılmaz direği… Babalar günün kutlu olsun.”

“Kelimelerle anlatılamayan ve tarifi mümkün olmayan bir şey varsa o da sana verdiğim değerdir. İfade etmesi en zor şey seni ne kadar sevdiğimdir. Kollarımı kırarcasına açsam da gösteremem bu sevgiyi babacığım. Varlığına şükürler olsun. Babalar günün kutlu olsun.”

“Senin gibi bir baba ile büyüdüğüm için, senin gibi bir babanın her zaman koruduğu evladı olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsın aslan babam.”

“Her şeyden şüphelen ama sana olan sevgimden zerre kadar şüphelenme babacığım. Varlığın varlığıma anlam katıyor. Babalar günün kutlu olsun.”

“Hüznümü, mutluluğumu, sevincimi, derdimi, hayal kırıklıklarımı paylaştığım canım dostum; canım babam. Sen baba gibi baba, benim en değerlimsin. Babalar günün kutlu olsun.”