Babalar Günü, her sene babaları mutlu etmek için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Babaları onore etmek için kutlanan bu özel gün, bu sene koronavirüs gölgesinde geçiyor. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızının girişimleriyle ortaya çıkan Babalar Günü, neredeyse tüm dünyada kutlanan bir gün haline geldi. Uzakta olan babanıza gönderebileceğiniz en özel Babalar Günü mesajları haberimizde.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!