29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burdur'un Karamanlı ilçesinde traktör tamirciliği yapan kardeşler, atmaya kıyamadıkları baba yadigarı motosikleti, çocukluk hayallerini süsleyen arazi aracı ATV'ye dönüştürdü.
AA'nın haberine göre Karamanlı Sanayi Sitesi'nde traktör tamirhanesi işleten 30 yaşındaki Fatih ve 26yaşındaki Veli Pekşen kardeşler, babalarının hurdaya çıkan 1978 model motosikletini atmaya kıyamadı. Motosikletin motorunu tamir ederek yeniden çalıştıran Pekşen kardeşler, hurda araçlardan temin ettikleri parçalarla motosikleti, arazi aracına çevirdi.
Fatih Pekşen, yaptığı açıklamada, babasının yıllarca kullandığı motosikleti atmaya kıyamayınca, çocukken hayalini kurdukları arazi aracı ATV'ye dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi.
"ŞİMDİ HEP GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE OLACAK"
Maddi imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yeni bir ATV almaya güçlerinin yetmediğini aktaran Pekşen, şöyle konuştu:
"Çocukluğumuzda televizyonlarda izlediğimiz ATV'lere sahip olmak isterdik. Hem hayalimizi gerçekleştirdik hem de babamızın emanetini en iyi şekilde değerlendirdik. Babamızın motosikletini atsaydık ya da satsaydık üzülecektik. Babam da gördüğünde çok mutlu oldu, duygulandı. Günümüzde en düşük model bir ATV, 6-7 bin lira. Bunu motosiklet dahil 2 bin liraya mal ettik. Normal bir ATV'nin devrilme olasılığı yüksek. Araç dar olduğu için yan yatıyor veya takla atıyor. Bizimkisi daha enli olduğundan devrilmesi ve takla atması güç. Süspansiyonları normal ATV'lerden daha iyi. Arazide kullanımı çok rahat."
İlk kez böyle bir araç yaptıkları için eksiklerinin bulunduğuna değinen Pekşen, araca geri vites yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.
İstedikten sonra her şeyin yapılabileceğini anlatan Pekşen, "Yeter ki imkanları zorlayalım. İmkan olduktan sonra ve istedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz. Başaramayacağınız bir iş yoktur" dedi.
Baba Ömer Pekşen, oğullarının motosikleti değerlendirmeye karar verdiklerinde heyecanlandığını belirterek, "Motosikletim benim yoldaşımdı. Her yere onunla gidiyordum. Yıllarca kullandığım motosikleti çocuklarımın bu şekilde değerlendirmesi beni duygulandırdı, sevindirdi" ifadelerini kullandı.
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