Baba ve oğullarından kanlı baskın!

Eskişehir'de, akrabalarının evini basan baba ve 2 oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin'i pompalı tüfekle öldürdü.
Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50) çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), Yeşiltepe Mahallesi'nde 8892'nci Sokak üzerinde oturan Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR
Evde çıkan arbedede İsmail A. ve oğulları Baran A. ile Beytocan A., pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Volkan Şener ile Polat Gezgin ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Gezgin ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şener ve Polat kurtarılamadı.
ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ KATILDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerinde araştırma yaptı. Şüpheliler yaşanan takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.
"CİNAYET FALAN İŞLEMEDİM"
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlılarından Beytocan A., "Cinayet falan işlemedim, onlar dayımın oğlu benim" dedi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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